Homem armado com faca furta veículo da prefeitura de Itaporã, bate em dois carro e acaba preso / Divulgação PM

Em Itaporã, Eduardo Gimenes Silva, de 20 anos, foi preso pelos Policiais Militares de Itaporã após furtar a Camionete da prefeitura, e bater em dois veiculos.

O fato ocorreu na noite de domingo (2) por volta das 21h45min, quando Eduardo chegou a garagem da prefeitura municipal de Itaporã de posse de uma faca, dizendo ao vigia que não sairia do local sem levar um maquinário ou veículo do pátio.

O vigia estava com sua esposa e filho de 3 anos no local, onde Eduardo ameaçou avançar para cima do vigia.

Percebendo o perigo que estava passando, o vigia deixou o local pelas portas do fundo juntamente com sua família, e indo até a Polícia Militar de Itaporã informar o acontecido.

De imediato os PMs se deslocaram até a garagem municipal, porém não encontrou o autor do furto, em seguida uma nova denúncia chega até a PM que um veículo oficial F-350 de cor verde havia batido no bairro lagoa em um veículo VW Gol de cor cinza causando danos e arrancando o retrovisor do automóvel, em seguida teria fugido do local sentido à Maracaju.

A Guarnição da PM se deslocou sentido à Maracaju, então surge outra denúncia, a camionete do município teria batido em outro veículo, desta vez um Fiat Uno, também arrancando o retrovisor esquerdo e o motorista novamente não parou, empreendendo fuga em alta velocidade sentido Maracaju.

O proprietário do Fiat Uno atingido, seguiu a camionete e foi passando informações para a PM, o autor acabou perdendo o controle da direção e desceu no barranco nas proximidades da fazenda Lagoão, na rodovia MS 156.

Em seguida, a Polícia Militar chegou ao local, Eduardo estava bastante alterado dizendo que iria "ferrar" com os militares, para conter e preservar a integridade da PM, foi necessário o uso de algemas, mesmo assim ele tentava a todo momento escapar e batia sua própria cabeça contra a parede.

Ele foi reconhecido pelo vigia, e encaminhado a delegacia de Polícia Civil de Itaporã, onde está a disposição da justiça.