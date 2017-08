Homem agride filhos e ex-mulher; menina de dois anos levou soco e menino foi esfaqueado

Imagem Ilustrativa

Equipe da Polícia Militar de Corumbá atendeu por volta da 01h da manhã de quinta-feira, 03 de agosto uma ocorrência de violência doméstica, na avenida General Rondon. De acordo com a PM, o homem de 26 anos tinha agredido a ex-companheira, de 28 anos e os dois filhos com idades de 12 e 02 anos de idade. Ele estava fazendo ameaças na frente da residência, mas já havia fugido quando a Polícia chegou.

Segundo a PM, a menina de 02 anos, estava com sangramento intenso no rosto devido a lesões na boca e nariz causados por um soco do pai. O menino de 12 anos, sofreu um corte na perna e dedo da mão direitos, provenientes de golpes de faca desferidos pelo autor. A mulher, sofreu lesões no antebraço do lado esquerdo e direito, no rosto e pequenos cortes nos dedos das mãos.

Os policiais encaminharam as vítimas até o pronto-socorro municipal deixando-as sob cuidados médicos e seguiram em direção a casa do irmão do homem, no bairro Guató, mas ele não foi encontrado. A Polícia Militar segue procurando o agressor.