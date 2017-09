Há pelo menos 22 feridos na sequência de ato terrorista em Londres

© Reuters

Os serviços de emergência britânicos dão conta da existência de pelo menos 22 feridos na sequência do incidente desta manhã na estação de metro de Parsons Green, em Londres, no Reino Unido.

Nenhum dos feridos corre risco de vida. A informação inicialmente avançada dava conta de 18 feridos, sendo que o número foi, entretanto, revisto em alta. Várias pessoas ficaram com queimaduras faciais e muitas outras abandonaram o local, em pânico.

“Podemos confirmar que levámos 18 pessoas para o hospital na sequência do incidente na estação de metro de Parsons Green”, lê-se num comunicado oficial divulgado na rede social twitter.

O incidente em Parsons Green está a ser tratado como ato terrorista pelas autoridades. O alerta foi dado pouco depois das 08h00, na sequência de um incêndio que deflagrou dentro de uma das carruagens do metro, na sequência de uma explosão causado por um "engenho explosivo improvisado", afirma a polícia metropolitana londrina.

Segundo o The Guardian, que cita a mesma unidade policial, o engenho só terá explodido parcialmente. Numa análise inicial, as autoridades chegaram à conclusão de que o impacto da explosão poderia ter sido muito maior.

Para o local, foram destacados os serviços de emergência, polícias fortemente armados e a brigada de minas e explosivos.

Theresa May, que à semelhança de Sadiq Khan condenou de imediato o terrorismo, convocou para as 13h00 uma reunião de emergência do comité de segurança Cobra.

Para ajudar na investigação,aA polícia britânica apela a que sejam enviadas imagens ou vídeos captados na zona de Londres nas últimas horas.

Desde o início do ano, o Reino Unido já foi palco de vários atentados terroristas, nomeadamente em Londres, como o de março em Westminster, os de junho no Borought Market e na London Bridge, e dias depois numa mesquita no norte da cidade. Também Manchester foi alvo do terror, em maio, na Manchester Arena, depois de um concerto da cantora Ariana Grande.