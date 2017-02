Guarda Municipal de Dourados aprende pasta base de cocaína avaliada em mais de R$: 300 mil

Na tarde de segunda-feira (21) a Guarda Municipal de Dourados prendeu Jéssica Moreira Santana, 20 anos, moradora em Salvador/BA, acusada de estar transportando drogas em um ônibus que faz linha Ponta Porã/Dourados.

Durante a fiscalização no Terminal Rodoviário de Dourados os GMs receberam a denúncia de que uma passageira estaria em atitudes suspeitas. Jéssica foi abordada no interior do ônibus e na sua mala foram localizados 9,200 kg de Pasta Base de Cocaína e 3,450 kg de Maconha.

A acusada disse que foi contratada em Salvador, para vir buscar a droga em Ponta Porã e levar até a cidade de Aracaju/SE.

A Pasta base de Cocaína está avaliada no Paraguai aproximadamente R$: 7 mil reais o quilo e pode ser revendido na Região nordeste em torno de R$: 30 mil reais.

De acordo com informações da Guarda Municipal, se essa droga chegasse ao seu destino final poderia ser revendida a mais de R$: 300 mil. Ainda conforme a GM, a pasta base de cocaína, como matéria prima, ainda seria misturada e poderia aumentar a quantidade em aproximadamente 70% ou 80% do que se tem no momento.

Jéssica Moreira Santana, 20 anos, recebeu voz de prisão e foi encaminhada a Delegacia de Polícia.