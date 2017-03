Grupo armado rende e faz homem refém para roubar carro de luxo

Um homem de 34 anos teve o veículo de luxo roubado no início da madrugada desta quarta-feira (08), na rua General Osório entre as ruas Cuiabá e Onofre Pereira de Matos no centro de Dourados.

De acordo com o registro policial a vítima relatou que seguia conduzindo um veículo Ford Fusion ano 2013/2014 de cor branca com placa OOG-5466 quando foi ‘fechado’ e abordado por um Fiat Pálio de cor vermelha com quatro ocupantes.

Segundo a vítima, três homens estariam armados quando desceram do veículo entraram no carro dele e anunciaram o assalto.

Consta que a vítima foi colocada no banco de trás do carro, e por aproximadamente 30 minutos foram realizadas voltas na cidade e nesse período outro homem entrou no veículo.

Depois ele foi levado para um local fora da cidade, onde ficou amarrado e com a cabeça coberta, tempos depois ele foi liberado quando percebeu que estava na região do Distrito de Panambi, chegou até um sítio e em seguida foi socorrido pela Polícia Militar.

Além do veículo foram levados da vítima um aparelho de telefone celular e R$ 50.