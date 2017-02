Greve da PM no Sudeste adia operação do Exército em presídios de MS

As greves das polícias militares de Espírito Santo e Rio de Janeiro, além da indicação do então ministro da Justiça e Segurança Pública, Alexandre de Moraes, ao STF (Supremo Tribunal Federal), deverão adiar por pelo menos um mês os planos de se usar as Forças Armadas para revista dos presídios de Mato Grosso do Sul.



Na avaliação da Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, parcela considerável do efetivo e de equipamentos de Exército, Marinha e Aeronáutica estão empenhados para garantirem a segurança de fluminenses e capixabas, em situação considerada mais emergencial.



Ao Campo Grande News, o Estado-Maior disse que o uso de militares em presídios está adiado por um curto período até que se resolva a questão nos estados atingidos pela greve de PMs, além da nomeação do substituto de Moraes no Ministério, por enquanto comandado interinamente por José Levi Mello do Amaral Júnior.



Por isso, o presidente Michel Temer (PMDB) ainda não assinou decreto que oficializa o início das operações das Forças Armadas nos presídios sul-mato-grossenses.



Na manhã desta terça-feira, por exemplo, o presidente autorizou através do Diário Oficial da União que soldados do Exército ajudem no patrulhamento das ruas do Rio de Janeiro até o término do Carnaval, em março, pela Garantia da Lei e da Ordem.



O uso de militares nos presídios está definido desde o último dia 18 de janeiro, através de decreto presidencial, como parte da estratégia do Plano Nacional de Segurança Pública planejado pelo Governo Federal para conter a onda de violência que deixou mais de 130 mortos em rebeliões ocorridas em presídios no último mês. Mato Grosso do Sul teve quatro vítimas fatais no período.