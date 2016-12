Grávida tenta defender filho de agressões de padrasto e apanha com chutes na barriga

Ao tentar defender o filho, de 4 anos, das agressões do marido, de 39 anos, uma grávida, de 29 anos, acabou apanhando com socos e chutes na barriga, neste domingo (11), na cidade de Corumbá distante 444 quilômetros de Campo Grande.

O filho teria sido repreendido pelo padrasto, que de posse de uma vara passou a agredir a criança com golpes no pescoço. Ao tentar defender a filha, a grávida, de cinco meses, acabou apanhando com socos e chutes. O homem teria subido na barriga da grávida.

Os outros dois filhos, de 9 e 11 anos, da mulher fugiram e ligaram para a polícia de um orelhão pedindo socorro. Ainda de acordo com o site Diário Corumbaense, a vítima disse que já tentou se separar do autor, mas ele ameaça mata-la.

Na delegacia, a mulher afirmou que o marido teria escondido os documentos dela e do filho, de 1 ano, que o casal tem para impedi-la de deixar a residência.