Governo de MS destina R$ 287 milhões para obras em 25 rodovias

Pavimentação da MS-460, em Maracaju, era esperada há anos por produtores rurais e outros moradores de Maracaju - Governo de MS/Chico Ribeiro

Com investimentos de R$ 287.988.925,89, o governo do Estado está pavimentando 25 rodovias estaduais em várias regiões de Mato Grosso do Sul. O maior valor aplicado é na MS-460, que recebe R$ 63.336.655,26 para asfaltar 49,6 quilômetros nas regiões conhecidas como Água Fria e Pedra, em Maracaju. A obra é esperada há anos por produtores e moradores do município que reclamavam de atolamentos e dificuldades no trânsito pela estrada de terra.

De acordo com o cronograma do governo, o asfalto deve ser entregue por completo até julho deste ano e vai facilitar o escoamento da produção agropecuária. Pela localidade há também muitas usinas de álcool e ainda interliga entroncamentos rodoviários estratégicos, como a rodovia BR-060, que dá acesso a Nioaque, Guia Lopes, Jardim e Bela Vista; a BR-267, que chega a Porto Murtinho e a MS-166, um dos acessos alternativos a Antônio João e Ponta Porã.

Para o presidente do Sindicato Rural de Maracaju, Juliano Schmaedecke, além dos produtores rurais, toda população do distrito de Água Fria será beneficiada também, com melhor acesso e ainda estudantes da área rural, com transporte adequado e sem os constantes atolamentos.