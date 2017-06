Governo anuncia investimento de R$ 5 milhões na construção de sede do DOF

Governador reforçou importância da polícia na fronteira. (Foto: Eliel de Oliveira)

A construção de uma sede do DOF (Departamento de Operações de Fronteiras) em Dourados - distante 233 km de Campo Grande, deve começar a sair do papel nos próximos meses. O governador Reinaldo Azambuja (PSDB) informou hoje que vai receber R$ 5 milhões que serão investidos no projeto.

Em julho de 2016 o governo do Estado pediu a 3ª Vara Federal de Mato Grosso do Sul, do juiz federal Odilon de Oliveira, que fizesse a doação dos U$ 2,4 milhões (equivalente a R$ 8 milhões) apreendidos na fronteira com Corumbá na época, para a construção da sede do DOF.

De acordo com o governador a sentença do juiz saiu no último dia 22 de maio, liberando R$ 5 milhões em recursos para que o investimento seja feito. Agora, segundo ele, os projetos arquitetônicos estão sendo terminados e em breve será aberta a licitação.

"A construção da sede é um sonho de todos nós, porque o trabalho do DOF na fronteira é único e feito com credibilidade", disse o governador ao complementar que o dinheiro será doado após assinatura de uma parceria com a Justiça Federal e a secretaria nacional antidrogas.

Durante a solenidade de 30 anos do DOF nesta manhã em Dourados, Reinaldo aproveitou para homenagear e agradecer o o coronel Adib Massad, um dos nomes mais conhecidos da polícia da região de fronteira.

"Eu imagino o que passou na sua cabeça quando viu o filme da história do DOF que hoje, 30 anos depois é o legado deixado pelo senhor", disse durante o evento, ressaltando que a atuação da polícia triplicou a apreensão de drogas na fronteira.

Adib, hoje com 88 anos, ajudou a criar o DOF em 1987, o qual comandou por seis anos, na época ainda chamado de GOF (Grupo de Operações de Fronteira).

Adib Massad ficou nacionalmente conhecido após expor métodos nada politicamente corretos em conversa gravada, sem que ele soubesse, por um repórter do SBT, e exibida em 1995. Com câmera e microfones ligados sem o conhecimento de Adib, o então comandante do GOF insinuou que policiais do grupo executavam suspeitos de crimes.