Golpe do sequestro arranca R$ 500 de aposentado

O Golpe do Sequestro faz mais uma vítima em Dourados; desta vez, um aposentado de 70 anos. A vítima, residente no Altos do Indaiá, estava na área central da cidade quando recebeu a ligação do suposto sequestrador.

Uma pessoa com voz masculina disse que estava com a filha do aposentado, falou o nome dela e do local onde trabalha. Ordenou que o aposentado fosse até uma lotérica e efetuasse um depósito no valor de R$ 500,00.

Na sequência, ele recebeu outra ligação do homem que mandou ele fazer outro depósito, no mesmo valor, a fim de que soltasse a suposta refém no centro de Dourados.

Antes de prosseguir com a operação, o aposentado ligou para a mulher e ficou sabendo que a filha deles estava em casa. Isso impediu que ele efetuasse o segundo depósito.

O caso foi denunciado junto à Delegacia da Polícia Civil, no 1º Distrito Policial de Dourados.

A polícia incentiva denúncias, pelos telefones: Polícia Militar: 190; Polícia Rodoviária Federal: 191; SIG: 3411.8080; DOF: 3411.8080;Defron: 3410.4800; Polícia Federal: 3410.1700 e 3420.1757; Polícia Civil - 1º Distrito Policial: 3411.8060; Polícia Civil, 2º Distrito Policial: 3424.6911 e 3424.5633, Guarda Municipal: 199; Polícia Militar Ambiental (PMA): 3357-1500– 9905-7763 - vivo – WhatsApp/ 9106-8628 - Claro / 8171-4270 - (Tim)/ 8475-0553 (Oi).