Golpe do bilhete premiado faz mulher perder R$ 50 mil, joias, dólares e euros

Imagem Ilustrativa

Uma mulher de 44 anos caiu no golpe do bilhete premiado e perdeu R$ 50.689, além de 5 mil dólares, 5 mil euros e várias joias, em Campo Grande. De acordo com o Correio do Estado, o caso aconteceu por volta de 12h de ontem (4), em um shopping-center localizado na Avenida Afonso Pena.

Dois homens que se passaram por ganhador de prêmio da Mega-Sena e advogado fugiram com todo o dinheiro da vítima.

Ainda conforme o site, consta em boletim de ocorrência, que mulher estava no shopping quando foi abordada por homem que se identificou como morador de fazenda em Ribas do Rio Pardo.

Homem era moreno, cabelo curto, com sotaque mineiro e acabou pedindo informações sobre uma rifa que havia comprado. Mulher verificou o papel e percebeu não ser uma rifa e sim um bilhete da Mega-Sena que estaria premiado, com o valor de R$ 6 milhões.

Nesse mesmo instante, um homem se aproximou dizendo que era advogado e que poderia ajuda-los a retirar o dinheiro.

Os três conversaram e o susposto ganhador do bilhete informou à vítima e ao advogado que se eles ajudassem, daria 10% do valor do prêmio, que seria R$ 600 mil. Porém, eles teriam que demonstrar um ato de boa-fé e mostrar o quanto tinham de dinheiro para que ele não fosse enganado.

Ainda conforme o portal, a mulher, o advogado e o suposto ganhador entraram no carro da vítima e foram até a casa do advogado para a primeira demonstração de boa-fé. Lá, o homem pegou a quantia de 150 mil, entre reais e dólares, em um pacote pardo.

Vítima chegou a pegar no dinheiro e, confiando que o acordo daria certo, foi até sua residência acompanhada dos dois homens, onde pegou uma caixa com várias jóias e depois, todos foram até uma agência bancária e a mulher sacou R$ 5 mil. Em seguida, foram até outra agência do mesmo banco, onde a vítima transferiu para outra conta mais de R$ 37 mil e realizou saque no valor de R$ 5 mil.

Depois de recolher o dinheiro nas agências bancárias, os três voltaram ao shopping, vitima foi até a casa de câmbio e sacou US$ 5 mil e € 5 mil, entregando tudo o que foi arrecadado para o susposto ganhador do prêmio, que estava no carro dela, no estacionamento.

Após sairem do estacionamento, ambos foram até uma agência bancária próximo ao shopping e vítima sacou mais R$ 3 mil, retornou ao veículo e entregou aos golpistas.

Homens informaram à vítima que ela teria que esperar o irmão do advogado em frente ao banco, pois o mesmo estava trazendo mais R$ 12 mil para complementar o dinheiro. Após dez minutos esperando em frente da agência, ninguém apareceu e vítima se deu conta de que caiu no golpe. Ao correr para o veículo, percebeu que os golpistas não estavam mais lá.

Caso foi registrado na Terceira Delegacia de Polícia e será investigado.