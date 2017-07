Goiano é executado a tiros por pistoleiro na Fronteira

Imagens: Porã News

Goiano com documento de identificação paraguaia e executado a tiros entre a cidade de Aral Moreira e Ponta Porã a metros da fronteira.

O mesmo foi identificado como Pedro Luis Bianchini (51) que também contava com documentação paraguaia, foi executado a tiros de pistola 9mm e pistola do calibre 380 na tarde de domingo (30) por volta das 15:00hs, quando o mesmo, segundo informações, transitava a bordo de uma camionete GM-S10, cor prata, placa BAP 934 do Paraguai, em companhia de duas mulheres pela rodovia conhecida como “Sul Fronteira” situada próxima a linha divisória entre Ponta Porã-Aral Moreira e o Paraguai, onde foi cercado por pistoleiros que se encontravam a bordo de uma caminhonete, que após deixar as mulheres fugirem, executaram a vitima com vários disparos.

Populares que transitavam pela estrada alertaram os agentes do SIG (Setor de Investigação Geral) da Policia Civil, coordenado pelo delegado Rodolfo Daltro, que chegaram ao local, onde constataram a execução de Pedro Luís Binchini e com o apoio dos agentes da Policia Técnica realizaram os procedimentos de rigor e posteriormente encaminhou o corpo ao IML da cidade de Ponta Porã a espera de seus familiares.

As primeiras informações e que a execução poderia ser um ajuste de contas do submundo do narcotráfico, mas os investigadores do SIG não descartam nenhuma hipótese que será investigada a fim de chegar aos autores.