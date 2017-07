Gestante é espancada pelo próprio convivente em Batayporã

Autor das agressões foi conduzido à delegacia e autuado em flagrante - Foto: Nova News

Uma gestante, de 21 anos de idade, foi vítima de violência doméstica na noite desta quinta-feira (27), no município de Batayporã. O autor, segundo a Polícia Militar, é o próprio convivente da jovem que admitiu as agressões e acabou preso em flagrante após o ocorrido.

Segundo as informações a que o Nova News teve acesso, o fato aconteceu por volta das 21h52 em uma quitinete em frente ao Batec (Tênis Clube de Batayporã). A PM foi acionada via 190 por uma testemunha informando que uma mulher estava sendo espancada no local.

De pronto, os policiais se deslocaram até o local e lá chegando se depararam com J.R.C.J., de 29 anos, bastante alterado e confirmou que tinha agredido a mulher e que se precisasse lhe daria outra ‘surra’.

As agressões também foram confirmadas pela vítima. Segundo apurado pelos policiais, a jovem estava escoriações pelo corpo, uma vez que o autor além de a agredir, também a jogou no solo e desferiu vários chutes e pontapés.

Conforme relatos das testemunhas, a vítima estava bastante abalada, pois ela está gestante de três a quatro meses, e temia em perder a criança. Os PMs acionaram a ambulância da Prefeitura local e encaminharam a vítima para o Hospital Regional de Nova Andradina, enquanto que o autor foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil e autuado em flagrante pela autoridade policial.