Gêmeos de um ano e seis meses morrem afogados em cidade do MS

Gêmeos de um ano e dois meses de idade morreram afogados hoje de manhã, em Três Lagoas. As crianças chegaram a ser socorridas pelos pais e levadas para Hospital Auxiliadora, por volta das 8h45min. Segundo assessoria da instituição, a equipe tentou reanimá-los por cerca de meia hora, mas os meninos não resistiram.

Guilherme e Gabriel eram filhos do ex-assessor da prefeitura Clayton Morais e teriam se afogado na piscina da casa da família. As circunstâncias do acidente não foram informadas. O velório ainda não foi marcado, aguardando liberação dos corpos.