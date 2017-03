Garotas são flagradas em Dourados com maconha que iria para Várzea Grande

As jovens Ana Luiza Nunes da Silva, 18 anos e Janaine Cristiane dos Santos Castro, 19 anos, ambas moradoras na cidade de Várzea Grande, no Mato Grosso, foram presas por volta das 23 horas deste sábado, pela Guarda Municipal de Dourados, no terminal rodoviário Renato Lemes Soares, quando tentavam embarcar para o Mato Grosso com 17 quilos e 300 gramas de maconha.

Segundo informações da Polícia Civil, a jovem Ana Luiza levava 13 tabletes de maconha, totalizando oito quilos e 300 gramas da droga, enquanto Janaine levava 10 tabletes, totalizando 09 quilos.

As jovens foram levadas para a delegacia do 1º Distrito Policial de Dourados, onde foram autuadas em flagrante por tráfico de drogas e confessaram que ganhariam R$ 1.500 reais, pelo transporte até a cidade de Várzea Grande, no Mato Grosso.