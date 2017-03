Garota de 18 anos esfaqueia o pai para escapar de estupro dentro de casa

Na tarde de domingo (12), um homem de 55 anos foi levado em estado grave até a Santa Casa de Campo Grande, depois de ser esfaqueado pela filha, de 18 anos. A mãe da jovem contou à polícia que o marido tentou estuprar a própria filha, que se defendeu. O caso aconteceu no Jardim Pênfigo.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a mãe da jovem e esposa do homem de 55 anos disse aos policiais militares, que foram até a casa dela, que a filha agiu em legítima defesa. Conforme relato da mulher, a jovem sofreu uma tentativa de estupro por parte do próprio pai e se defendeu usando a faca, que foi apreendida pelos militares.

O homem foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levado em estado grave ao hospital. Ele teve perfurações nas costas, com possibilidade de perfuração dos pulmões. A jovem fugiu antes da chegada da polícia e não foi encontrada e o caso foi registrado na delegacia como homicídio simples na forma tentada.