Gaeco prende agente penitenciário durante operação na Capital

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) prendeu o agente penitenciário Cleinton Paulino de Souza durante a Operação Chip realiza na manhã desta segunda-feira (12), em Campo Grande. Os agentes dos Gaeco e do Batalhão de Choque estiveram na residência do agente e também realizam batida no Instituto Penal de Campo Grande.

O presidente do Sindicatos dos Agentes Penitenciários, André Santiago, confirmou a prisão do agente. "Nós até o momento fomos avisados pela Agepen. Como ele é sindicalizado, nós acionamos o setor jurídico para acompanhar a diligência. Até o momento sei que os agentes estiveram na residência dele e estão lá no IPCG".

Segundo a assessoria do Ministério Público Estadual, o Gaeco deflagrou a Operação Chip, a qual cumpre três mandados de prisão temporária e cinco de busca e apreensão. Todos são em Campo Grande. Desta vez, os agentes apuram crimes de corrupção, peculato, tráfico de drogas e associação para o tráfico.

A assessoria da Agepen não quis comentar o caso e apenas informou que está apurando e que ao final deve encaminhar uma nota oficia sobre o caso.