Gaeco faz buscas na casa e clínica de vereador em Corumbá

Desde as primeiras horas da manhã desta segunda-feira (23), policiais do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (GAECO), cumprem ao todo 9 mandados de prisão, 12 buscas e apreensões e 1 condução coercitiva em Corumbá. Uma das frentes de atuação dos policiais foi voltado para o cumprimento de mandados na casa e clínica do vereador reeleito Yussef El Sala (PDT).

A reportagem do Folha MS registrou o momento que o vereador deixava a Clínica de sua propriedade acompanhado dos policiais do GAECO que teriam feito inclusive a apreensão de documentos no local. Não há informações oficiais em relação ao envolvimento do vereador com a “Operação Xadrez” que segue em curso na cidade pelo GAECO.

Após deixarem a clínica, Yussef seguiu em viatura com policiais para local não divulgado.

Presídio

Em Corumbá uma equipe com o apoio de Policiais Militares do DOF e do batalhão de choque, adentrou nas primeiras horas da manhã ao estabelecimento penal de Corumbá. Conforme apurou a reportagem do Folha MS, existe a possibilidade de presos ligados a uma facção criminosa e que cumprem pena no presídio de Corumbá estejam entre os alvos.

A assessoria de imprensa do Gaeco informou que só vai dar mais informações sobre o caso após a conclusão dos trabalhos.