Gaeco faz buscas e prisões em Operação Xadrez, no Estado

Equipes do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) fazem operação desde as primeiras horas desta segunda-feira, em Mato Grosso do Sul. Uma das cidades onde mandados são cumpridos é Corumbá.

De acordo com o Ministério Público, objetivo da Operação Xadrez é cumprir nove mandados de prisão, 12 de busca e apreensão e mais um de condução coercitiva. As cidades onde as ações são feitas não foram confirmadas pelo Gaeco.

Mais detalhes sobre a ação serão divulgados pelo MP ao longo do dia, mas informações apuradas pela reportagem indicam que o foco dos promotores é combater crimes no sistema prisional de Mato Grosso do Sul.

Diretor-presidente da Agência Estadual de Administração Penitenciária (Agepen), Ailton Stropa disse ao Portal Correio do Estado que nenhuma informação sobre a operação pode ser repassada à imprensa. No entanto, a reportagem confirmou que um dos locais onde ocorre a operação é o Estabelecimento Penal de Corumbá, de segurança média.