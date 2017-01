Foto de fuzil nas nádegas de militar de MS cai nas redes e dois são expulsos

Uma foto de dois soldados do CMO (Comando Militar do Oeste), um seminu e outro sorrindo enquanto fazia a selfie, vazou nas redes sociais nesta semana. Na foto, um dos militares está de cueca e com um fuzil entre as nádegas. A cidade de Mato Grosso do Sul onde ocorreu o episódio não foi divulgada pelo CMO, que expulsou os soldados, depois de um processo investigatório interno.

“Recruta é uma raça que tem que ser estudada” é a legenda do foto que chegou a ser postada no Facebook.

Segundo a assessoria do CMO, o caso ocorreu em novembro de 2016. De lá para cá, os dois responderam ao processo disciplinar e foram expulsos da corporação.

No Regulamento Disciplinar do Exército, no artigo 6º Dos Princípios Gerais do Regulamento, consta o "pundonor militar" que trata da conduta, comportamento ético e decoro. "Pundonor militar: dever de o militar pautar a sua conduta como a de um profissional correto. Exige dele, em qualquer ocasião, alto padrão de comportamento ético que refletirá no seu desempenho perante a Instituição a que serve e no grau de respeito que lhe é devido".