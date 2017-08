Força Tática prende um dos autores de roubo a mercado em Nova Andradina

Imagem: Divulgação/PM

Na noite desta quinta-feira (03), por volta das 19h30, a Força Tática da Polícia Militar de Nova Andradina efetuou a prisão de um jovem de 20 anos, identificado como I.C.S.S., acusado de participar do roubo a um mercado localizado no Bairro Cristo Rei, nesta quarta-feira (02).

Após o crime, em que dois jovens, com uma suposta arma de fogo, entraram no comércio e subtraíram R$ 300,00 em dinheiro do caixa e uma bicicleta pertencente a um cliente, as vítimas acionaram as forças policiais, que iniciaram diligências.

De posse das características dos autores, a Força Tática localizou, no início da noite desta quinta-feira (03), o jovem I.C.S.S., que estava com uma bicicleta no Bairro Durval Andrade Filho, mais conhecido como Morada do Sol.

O rapaz foi abordado e, em checagem à bicicleta, foi apurado que o objeto era produto de furto ocorrido no dia 30 de julho. Devido às características, ele foi tido também somo suspeito de participar do assalto ao mercado, sendo encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Nova Andradina.

A equipe policial foi até o comércio onde havia ocorrido o crime sendo que, por meio de uma fotografia, a vítima reconheceu o jovem como sendo um dos autores.

Após o reconhecimento, o rapaz acabou confessando o crime. Ele revelou também o nome de seu comparsa, conhecido como “Mata Rindo”. Em entrevista à polícia, I.C.S.S. disse que ele e seu comparsa usaram um simulacro de arma de fogo para intimidar as vítimas e que após o crime, eles foram para casa de “Mata Rindo”, onde dividiram o dinheiro subtraído do comércio.

O caso agora segue sob investigação, na tentativa de localizar o outro autor do assalto ao mercado para que ele também seja detido e colocado à disposição das autoridades competentes.