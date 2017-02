Força Tática e PM de Deodapolis prendem autores de roubo em Culturama

Divulgação

Uma equipe de Força Tática juntamente com policiais militares de Deodapolis efetuaram a prisão dos assaltantes do Posto de Combustível do distrito de Culturama.

Ainda conforme apurado por nossa equipe, os policiais realizaram um cerco e após diligências nas estradas vicinais da região, conseguiram abordar uma moto Honda Titan, de cor preta, ocupada pelos dois autores do roubo.

No momento da abordagem os autores se jogaram da moto e tentaram fugir, porém foram detidos. Os autores ainda tentaram dispensar na vegetação, uma pistola Calibre 9mm, a toca ninja e o dinheiro subtraído no assalto, mas os policiais conseguiram localizar.

Diante dos fatos, os autores receberam voz de prisão e foram apresentados na Delegacia de polícia civil de Fátima do Sul para providências cabíveis. Os R$ 658,70 foram recuperados e devolvido a vítima.