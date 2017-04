Força Tática apreende motociclista por direção perigosa e sem CNH em GLÓRIA DE DOURADOS

Divulgação

Por volta das 18h20min, quando em patrulhamento avistou uma motocicleta Honda/CG 150, de cor Cinza, com dois ocupantes em alta velocidade em atitude de fundada suspeita. Que ao receberem ordens claras de parada, evadiram-se do local em alta velocidade cometendo inúmeras infrações de transito, colocando em risco a vida dos demais ocupantes da via, sendo então realizado o acompanhamento tático, que em determinado local vieram a perder o controle do motociclo, momento em que foram abordados e verificou-se tratar-se do condutor de (18) anos e garupa de (16) anos de idade.

Diante dos fatos ambos foram encaminhados a Maternidade Nossa Senhora da Glória para atendimento médico e posteriormente encaminhados até a presença da Autoridade Policial competente, sendo o menor infrator acompanhado pelo conselho tutelar.

Foram tomadas as medidas de trânsito cabíveis (lavrado o auto de infração) e a motocicleta recolhida até a Delegacia de Polícia Civil.