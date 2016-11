Foragido decide voltar para sua cidade e é preso depois de 3 anos

Foragido do sistema prisional do Estado, quando fugiu pelo telhado da prisão em 2013, Douglas Garcia Matos foi recapturado ontem (27) em Nova Andradina. Na época da fuga, ele havia fugido com mais três pessoas, todas já recapturadas.

Conforme a Polícia Civil, o homem havia fugido para Maringá (PR) e recentemente decidiu retornar à cidade sul-moto-grossense. Denuncia anônima fez com que investigadores chegassem até o criminoso.

Douglas foi preso em 2012 por assalto a mão armada. Ele roubou malote de dinheiro que estava em uma caminhonete que realizava entrega de bebidas. O crime foi em outubro daquele ano.

Em fevereiro de 2013, ele e os outros detentos abriram um buraco na laje do estabelecimento penal e andaram alguns metros por dentro do forro, então fugiram pelo telhado.