Foragido da Justiça atira contra investigadores e é baleado

Waldemar Vieira de Oliveira, 21 anos, que estava foragido da Justiça, enfrentou investigadores e foi baleado, ontem (31), na Rua Baguari, no Bairro Moreninhas III, em Campo Grande.

Conforme informações do Boletim de Ocorrência, investigadores foram ao local após receberem denúncia de que o rapaz estava armado e que, frequentemente, fazia disparos para intimidar. Denunciantes disseram, ainda, que Waldemar havia se apropriado de barraco e usava para esconder objetos de roubo e furto, esconder comparsas de crimes e vender entorpecentes.

Ao averiguar a informação, policiais civis do Setor de Investigações Gerais (SIG) foram recebidos a tiros. Houve o confronto e Waldemar foi atingido por tiro na perna esquerda. Ele foi socorrido e levado para a Santa Casa. No hospital, declarou que atirou porque havia consumido drogas e pensou que os policiais fossem inimigos.

De acordo com a assessoria de comunicação da Polícia Civil, Waldemar era foragido da Justiça e tem passagens por ameaça, estupro, porte ilegal de arma de fogo e duas tentativas de roubo. Revólver calibre 32 que estaria com Waldemar foi apreendido.

SEIS CRIMINOSOS MORTOS

Entre segunda-feira (30) e terça-feira (31), seis criminosos morreram em confronto com policiais militares, na Capital.

No primeiro episódio, quatro ladrões tentavam furtar dinheiro da agências dos Correios, na Rua Arthur Jorge, quando foram flagrados por equipe do Batalhão de Operações Especiais (BOPE). Houve confronto e todos foram baleados e morreram.

Na madrugada seguinte, dois assaltantes morreram em troca de tiros com equipe do Batalhão de Choque. A dupla fazia mecânico refém, dentro de casa no Bairro Piratininga.