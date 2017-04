Filho espanca pai de 80 anos com socos e chutes, após ser advertido

Um jovem de 21 anos, espancou o pai de 80 anos com chutes, socos na face e na cabeça. O caso aconteceu por volta de 18h15 de ontem (5) em Cassilândia, distante 418 km de Campo Grande.

Segundo registro policial, o jovem é muito agressivo e ontem foi a terceira vez que ele agrediu o pai.

Ontem, as agressões iniciaram após o rapaz ser advertido pelos pais, para que ele não levasse para casa cada dia uma mulher diferente, pois isso estava causando mal estar na família.

Exaltado, o jovem avançou no pai e começou a agredi-lo com chutes nas pernas e socos na face e na cabeça. A mãe entrou no meio dos dois, quando o jovem a empurrou, fazendo com que caísse em cima do marido.

Após as agressões, o jovem fugiu da casa. Os idosos procuraram o batalhão da Polícia Militar e foram orientados a registrar boletim de ocorrência e procurar atendimento médico.

A PM realizou rondas, mas o agressor não foi encontrado. Ainda segundo boletim de ocorrência, os pais têm medo dele e solicitaram medida protetiva.