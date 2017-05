Filho escuta disparos de arma de fogo e encontra pai morto em fazenda

Sebastião Eraldo Rocha Fernandes, de 42 anos, foi executado à tiros na tarde deste domingo, 14, na fazenda Sebastião em Aral Moreira – a 364 quilômetros de Campo Grande -, após avisar a família que iria ‘Tratar dos animais’. O atirador fugiu do local.

De acordo com relatos do filho da vítima, em boletim de ocorrência, Sebastião estava na sede da fazenda tomando chimarrão na companhia do filho e da esposa, quando se levantou e avisou que iria tratar dos animais e saiu pelos fundos da casa e pegou um facão para cortar cana.

Instantes depois, o filho diz ter escutado um disparo de arma de fogo e quando foi ao encontro do pai o encontrou seu pai caído no chão, sem vida. O rapaz disse que conseguiu visualizar o atirador em fuga, e que vestia roupas pretas, touca e uma arma de cano longo.