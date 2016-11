Filho é preso depois de atear fogo na casa da mãe deficiente

Homem de 34 anos, embriagado, foi preso por equipe da Polícia Militar (PM) depois de atear fogo na casa da mãe, que é deficiente visual e surda-muda. Fato aconteceu ontem à noite, na cidade de Mundo Novo.

Conforme Terceiro Pelotão da PM, no imóvel reside a mulher, um filho que também é surdo-mudo e a nora, que está grávida.

Já o homem que ateou fogo na residência tem passagens por furtos, porte de droga para consumo e estava proibido judicialmente de se aproximar, a 300 metros, da família. Isso porque foi detido há alguns meses, quando agrediu parentes.

No final da tarde de domingo, depois de ingerir bebida alcoólica, o homem foi até a casa e ateou fogo em um dos quartos. A chama se espalhou para os demais cômodos e equipe do Corpo de Bombeiro foi acionada para conter o incêndio, enquanto o autor fugiu do local.

Em seguida, o homem voltou ao imóvel e passou a ameaçar a família de morte, ocasião em que policiais foram acionados e conduziu o autor para a cadeia pública de Mundo Novo.