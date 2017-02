Filho de vice-prefeito morre em acidente entre motocicleta e carro na rodovia MS-473

O inseminador de bovinos Daniel dos Santos, de 39 anos, morreu em acidente de trânsito na noite de domingo (12), na MS-156 em Amambai, cidade a 352 quilômetros de Campo Grande. Ele pilotava uma motocicleta e levava um amigo de 21 anos na garupa, quando colidiu em uma Hilux.

Segundo informações da PRE (Polícia Rodoviária Estadual), Daniel e o amigo seguiam na motocicleta Honda XR 250 Tornado, placas de Andradina (SP) quando se envolveram no acidente com a Hilux, placas NAG-0918 de Coronel Sapucaia (MS). Conforme testemunhas, após a colisão o motorista da camionete fugiu.

Daniel morreu no local do acidente, mas o amigo sofreu apenas ferimentos e foi socorrido e encaminhado ao hospital. De acordo com o site local, A Gazeta News, os amigos voltavam de uma festa que acontecia no Parque de Exposições.

Testemunhas foram ouvidas e a polícia busca o motorista da camionete, que irá responder por homicídio culposo, qualificado pela omissão de socorro.