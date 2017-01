Filho de policial militar agride namorada, esfaqueia amigo e foge

Na noite de domingo (29), homem de 46 anos foi vítima de esfaqueamento em uma residência no Jardim Leblon, na Rua Napoleão Marques de Siqueira. O autor do crime, um rapaz de 25 anos, havia agredido a mulher antes da tentativa de homicídio e fugiu do local.

Segundo informações do boletim de ocorrência, registrado com o depoimento da namorada do homem de 46 anos e também da esposa do autor do crime, os casais estavam na residência em uma confraternização de amigos. Em determinado momento, a mulher ouviu um grito vindo do banheiro e notou que uma pessoa estava presa.

Quando abriu a porta, a esposa do rapaz de 25 anos saiu e tinha sangramento no nariz. Ela revelou que o marido a agrediu e, assim que ela abriu a porta do banheiro, ele saiu do local. Acompanhada do namorado de 46 anos, a mulher ficou ao lado da jovem, quando o autor do crime retornou com um canivete em mãos e golpeou o homem.

A vítima foi socorrida e levada ao hospital e equipes da Polícia Militar foram acionadas. O oficial de ronda recebeu informação de que o pai do autor do crime é sargento da reserva e que o filho dele se apresentaria à polícia na terça-feira. Ele responderá por tentativa de homicídio e lesão corporal qualificada por violência doméstica.