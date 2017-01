Filho de empresário morre ao bater com moto em Itaporã

Reprodução/Itaporanews

Um acidente de moto na pista de Velocross, na rodovia MS 156, próximo ao distrito de Montese, matou, na tarde desta segunda-feira (23), o jovem Wallisson Marques, filho do empresário Paulo César Marques, de Itaporã.

De acordo com o jornal Itaporanews, o rapaz chegou a ser socorrido, mas morreu ao dar entrada no hospital. Ele havia saído da casa dele por volta de meio-dia para treinar na pista com dois amigos.

Após os treinos, quando retornava da pista de velocross, a moto de Wallisson colidiu em uma cerca, ele caiu e ficou desacordado, foi socorrido por amigos que o levaram até o hospital, porém, não escapou da morte.