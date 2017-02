Filha encontra corpo de mãe boiando em piscina de residência na Capital

Ao procurar pela mãe identificada como Luciene de Freitas Souza, de 43 anos, na manhã desta segunda-feira (13), uma adolescente, de aproximadamente 14 anos, acabou encontrando o corpo da mãe boiando na piscina da residência, em Campo Grande, no Bairro Marcos Roberto.

De acordo com informações, a mulher teria dito à filha que iria a um shopping da cidade, na noite deste domingo (12), saindo da residência por volta das 20 horas. A menina não viu o horário em que a mãe retornou.

Ao acordar na manhã desta segunda-feira (13) e procurar pela mãe acabou encontrando o corpo da vítima boiando na piscina da residência, que tem aproximadamente 1 metro e meio. Segundo vizinhos, que preferiram não se identificar, a residência era bem movimentada nos fins de semana, com festas.

O Corpo de Bombeiros está no local e não encontrou sinais de violência no corpo da vítima. A Policia Militar e a perícia da Policia Civil foram acionados. Em choque, os familiares preferiram não falar com a imprensa.