Fiat Strada colide em VW Amarok e capota no município de Nova Andradina

Imagens: Nova News

No final da tarde deste sábado (15), por volta das 17h40, um acidente envolvendo dois veículos foi registrado na rodovia MS-134, entre o Distrito de Nova Casa Verde e a cidade de Nova Andradina. Conforme apurado pelo Nova News, um veículo Fiat Strada, ocupado por três homens, trafegava em direção a Nova Andradina quando, nas proximidades do Jardim Universitário, o condutor teria tentado efetuar uma ultrapassagem.

Testemunhas relataram que como não foi possível ultrapassar um veículo que trafegava na pista, o condutor da Fiat Strada teria abortado a manobra e tentado retornar à sua mão de direção, momento em que atingiu lateralmente uma caminhonete VW Amarok, que trafegava no mesmo sentido, ocupada por um casal e um bebê. Devido ao impacto, o Fiat Strada ficou fora de controle, saiu da pista e capotou. Já a caminhonete teve danos na parte lateral.

Nas palavras de pessoas que estavam no local, os três ocupantes do Fiat Strada teriam se evadido, abandonando o veículo. Os ocupantes da Amarok saíram ilesos do acidente. A rodovia MS-134 ficou interditada por alguns minutos, gerando um congestionamento de cerca de dois quilômetros em cada um dos sentidos. Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar Rodoviária estiveram no local.