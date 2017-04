Fazendeiro desmata para construir acampamento de pesca e é multada em R$ 36 mil em MS

Durante fiscalização em propriedades rurais de Paraíso das Águas, um fazendeiro foi autuado em R$ 36 mil pela PMA (Polícia Militar Ambiental). Na propriedade do suspeito, os policiais encontraram áreas de mata destruídas para a construção de um acampamento de pesca.

O flagrante aconteceu nesta quinta-feira (27). Na fazenda, localizada às margens do Rio Sucuriú, as matas ciliares foram desmatadas para construção de um acampamento de pesca e de uma estrada. Além disso, os militares se depararam com vários pontos da APP (Área de Preservação Permanente) não conservadas.

Em locais que deveriam ter 100 metros conservados, por militares encontraram menos de 10 metros de matas. Parte da mata, segundo a polícia, foi transformada em estradas dentro da propriedade.

O fazendeiro, de Chapadão do Sul, foi autuado por danificar área considerada de preservação permanente (mata ciliar) e foi multado em R$ 36 mil. Ele também responderá por crime ambiental, que tem pena de detenção de um a três anos. O homem ainda foi notificado a confeccionar um plano de recuperação da área degradada e alterada, junto ao órgão ambiental.