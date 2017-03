Fatimassulense é preso por furtar carne, cerveja e preservativos no mercado em que trabalha

O rapaz foi autuado em flagrante pela prática de furto-Fotos: Osvaldo Duarte

Açougueiro e ex-morador em Fátima do Sul, Edmar Aparecido dos Santos de 27 anos, morador no Jardim Itália, foi preso por volta das 19h10 acusado de furto. Ele foi flagrado com mantimentos do supermercado em que trabalha, localizado na rua Epifânio Ribeiro da Silva, na Vila São Francisco em Dourados.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar através da Getam (Grupo Especializado Tático Motorizado), abordou um veículo Fiat Pálio de cor azul com placas de Dourados, que era conduzido por Edmar.

Dentro do veículo os policiais encontraram os produtos, sete pacotes contendo carnes com aproximadamente 20 quilos; duas caixas de cerveja contendo 30 latas; três caixas de suco; duas cadeiras de plásticos; um litro de vodca e três pacotes de preservativos.

Ao ser questionado sobre os produtos, o rapaz alegou que pegou no supermercado que trabalha e que havia ‘marcado’. Diante dos fatos os policiais desconfiaram e entraram em contato com o supermercado perguntado sobre os produtos.

Consta que ele não havia marcado nada quando foi constatado que ele havia furtado os produtos. Ele foi encaminhado para a delegacia, onde foi constatado que ele já tem passagem por furtar produtos do supermercado em que trabalhava na cidade de Fátima do Sul.

Ao ser questionado o acusado alegou problemas financeiros e por isso teria furtado os produtos. Ele foi autuado em flagrante pela prática de furto.