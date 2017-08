FATIMASSULENSE é morta com 5 tiros após desentendimento em Bar motivado pode ser por assédio

Tatiane Dias da silva de 19 anos grávida de um mês, segundo seu namorado, foi morta com pelo menos cinco tiros de revólver nas costas, na varanda da casa onde morava na rua Francisco Aires de Lima no distrito de Prudêncio Thomaz. O crime ocorreu por volta das 22:40, desta sexta-feira (18).

De acordo com o namorado de Tatiane, os dois estavam em casa enjerindo bebida alcoólica com outras pessoas, quando a bebida acabou e os dois foram ate o bar, que fica em frente a casa, para comprar mais. Enquanto o namorado da vítima estava no balcão comprando as bebidas o suspeito do crime, Elias Lazaro Cavalheiro de 42 anos, conhecido como ‘‘Neguinho Marcolino” , que estava no bar, teria assediado a vítima, proferindo palavras de cunho sexual, ao ver a situação o namorado saiu em defesa de Tatiane, dizendo ao suspeito que era para não mexer com ela. Porem Elias, teria insistido nas investidas, momento em que Tatiane desferiu um tapa no rosto do suspeito. O homem teria deixado o local, mas disse que retornaria em seguida.

Quando já estavam na residência, em frente ao bar, o suspeito retornou armado e surpreendeu Tatiane na varanda da casa. Ela foi morta com cinco tiros todos nas costas. Quarto projeteis foram recolhidos na cena do crime.

Jovem não resistiu e morreu na hora

Após o assassinato o suspeito fugiu tomando rumo ignorado. Segundo testemunhas que também estavam na residencia no momento dos disparos, Neguinho Marcolino chegou, atirou e saiu calmamente guardando o revolver na cintura. A suspeita da Polícia é que uma terceira pessoas deu fuga ao suspeito em um carro. Isso porque uma moto Honda Bros de cor amarela, placa HTK 2973, que seria de Elias foi encontrada abandonada próximo ao local do crime. Buscas foram feitos pelo homem, mas não foi localizado. Tatiane deixa dois filhos menores um de quatro e outro de um ano e meio. E segundo seu namorado estava grávida de um mês. O padrasto de Tatiane, disse que ela morava a cerca de quatro messes no distrito para onde havia voltado depois de morar um tempo em Fátima do sul.

Tatiane estaria gravida do terceiro filho