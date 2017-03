Familiares de adolescente violentado em lava jato protestam por justiça no Fórum

Familiares do adolescente de 17 anos que morreu após ter uma mangueira enfiada no ânus realizam neste momento uma manifestação no Fórum de Campo Grande. Aos gritos de “cadeia neles”, o grupo de 25 pessoas pede por justiça, já que o caso completou um mês sem solução nesta sexta-feira (3).



Para a mãe do adolescente, Marisilva Silva, os responsáveis devem responder pelo que fizeram. “Não estou podendo dormir, com eles soltos por aí podendo fazer mal para outras famílias, eu não quero ver outra família sofrendo”, disse.



O grupo está com cartazes e esclarecem a todo momento que o ato não foi uma brincadeira, como o declarado pelos envolvidos. A prima do adolescente, Patrícia Brites, disse que a decisão da justiça de liberar os suspeitos é uma “desculpa”. “Não prenderam porque eles socorreram e se apresentaram de livre e espontânea vontade na delegacia, mas eles não fizeram mais do que a obrigação deles”, disse.



Ela diz ainda que os familiares não vão descansar enquanto o caso não for solucionado, já que atendem ao último pedido feito pelo adolescente antes de morrer: justiça.



Abalada pela morte, Silva conta que no último dia ao lado do filho desenhou um coração com as mãos e disse que o amava. “Há um mês eu não tenho o meu filho em casa e até agora a única coisa que eu sei é que eu o perdi”, disse.



O caso

No dia 3 de fevereiro, o rapaz foi agredido no lava jato em que trabalhava. Os donos do local enfiaram uma mangueira de compressor de ar no ânus do adolescente. A vítima passou por uma cirurgia que retirou 20 centímetros do intestino e estava se recuperando, mas o estado de saúde complicou e ele veio a óbito no dia 14 de fevereiro. O caso foi registrado por lesão corporal da Delegacia de Pronto Atendimento (Depac), bairro Piratininga.