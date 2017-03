Família morre carbonizada em acidente entre camionete e carreta na BR-158

Na manhã de domingo (12), três pessoas que seriam da mesma família morreram em acidente grave na Rodovia BR-158, entre Paranaíba e Cassilândia. A colisão entre uma camionete e uma carreta aconteceu a aproximadamente 400 quilômetros de Campo Grande e uma menina de 11 anos estava entre as vítimas.

De acordo com o registro feito na delegacia de Paranaíba, as vítimas foram identificadas como Francielle Mattiuzo Bispo, de 30 anos, a filha Maria Luiza Mattiuzo Bispo Silva, de 11 anos, e Gustavo Carvalho Rodrigues, de 21 anos. Eles estavam em uma S10 branca, com placas de Santo Antônio do Aracanguá (SP).

O condutor da carreta Scania relatou que pegou estrada por volta das 5h15 em direção ao Mato Grosso, quando na altura do km 64 ocorreu o acidente. Ele afirmou à polícia que viu a camionete em zigue-zague pela pista e tentou desviar, mas a carreta acabou colidindo na lateral esquerda da S10.

Após a colisão, o caminhoneiro parou, desceu e correu até a S10 para tentar socorrer as vítimas, mas o veículo já estava tomado pelas chamas. Perícia e Polícia Civil foram acionadas e constataram que Francielle e Gustavo morreram carbonizados na camionete, enquanto Maria Luiza, de 11 anos, foi arremessada.

A criança não resistiu aos ferimentos e morreu a aproximadamente 4 metros do veículo. Os corpos foram levados para o Imol (Instituto de Medicia e Odontologia Legal) e o caso é tratado como morte a esclarecer.