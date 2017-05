Família é atropelada por moto; mãe salva filha a jogando em matagal

Três pessoas da mesma família que estavam em uma bicicleta ficaram feridas depois de serem atingidas por um motociclista, em estrada vicinal de Corumbá, distante 444 quilômetros da Capital. A colisão ocorreu no fim da tarde desse domingo (30).

De acordo com o registro da ocorrência, um casal e a filha de 2 anos estavam na bicicleta. Eles seguiam para a região urbana da cidade quando foram surpreendidos pelo motociclista.

Com a força do impacto, a jovem de 23 anos teve fratura exposta na perna e o marido dela, de 27 anos, acabou sofrendo afundamento de crânio. A criança só não se feriu porque a mãe a arremessou para um matagal antes do impacto da moto.

O casal foi socorrido por equipe do Corpo de Bombeiros até hospital da cidade. Não há informações sobre o estado de saúde dos dois. A criança passa bem e o motociclista de 19 anos foi levado para delegacia por equipe da Polícia Militar, ele não teve ferimentos.