Exército recolhe arsenal de 500 armas brancas na Máxima de Dourados

Encerrou por volta das 16h30, desta quarta-feira (17), a varredura na PED (Penitenciária Estadual de Dourados) realizada por militares do Exército e agentes penitenciários. Após mais de 10 horas de ‘pente-fino’, um arsenal de quase 500 armas artesanais foram apreendidas.

Dez aparelhos celulares com chip foram apreendidos e passarão pela perícia da Polícia Civil. A operação conjunta da Polícia Militar, Exército Brasileiro e Batalhão de Choque teve início um pouco antes do início da manhã e contou com 600 homens.

O estabelecimento penal com vaga para 700 presos abriga mais de 2 mil detentos. Está é a segunda fase da operação em vistorias aos presídios do Estado. A primeira foi realizada no Presídio de Segurança Máxima da Capital.

De acordo com o Coronel Figueiredo, a operação não tem relação com a paralisação dos agentes penitenciários, que acontece nos dias 19 e 20 de maio, neste fim de semana.

Paralisação agentes

Neste fim de semana, nos dias 19 e 20 de maio, os agentes penitenciários irão paralisar as atividades por 48 horas cancelando as visitas, banhos de sol, atendimentos de advogados. A paralisação que é nacional é contra a reforma da previdência e pelo não reconhecimento da atividade de agente penitenciário com grau de periculosidade.

No Estado são aproximadamente 16 mil detentos, sendo 2.400 no Presídio de Segurança Máxima da Capital, e de acordo com Santiago apenas dez agentes penitenciários de plantão no estabelecimento penal.