Exército abre possibilidade de negócio com indústrias de MS

Militares embarcam no Aeroporto de Campo Grande para missão de paz no Haiti - Arquivo/Correio do Estado

Empresas do Estado poderão fornecer suprimentos para militares que estiverem em missão de paz da Organização das Nações Unidas (ONU). A viabilidade do negócio foi discutida entre a Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul (Fiems) e o chefe do Estado-Maior do Comando Militar do Oeste (CMO), general de brigada José Carlos Braga de Avellar.

Para permitir que haja a venda, é preciso que os empresários atendam a diversas exigências e o Exército vai dar detalhes de como participar desse processo durante palestra marcada para quarta-feira (3), às 14h, na Casa da Indústria, em Campo Grande.

O comandante logístico do Exército, general de Exército Guilherme Cals Theophilo Gaspar de Oliveira vai apresentar as orientações que devem ser seguidas.

“O CMO é nosso parceiro em várias ações e acertamos algo muito importante, que é esse grande encontro entre os empresários e o general Theophilo. Vamos tentar trazer ao encontro do setor empresarial as oportunidades que o Exército Brasileiro oferta atualmente”, disse o presidente da Fiems, Sérgio Longen.

Esse mercado chegou a ter no Haiti, no começo da missão de paz, dois mil homens. Esse número foi reduzido para mil militares.

“O Brasil hoje integra missões de paz em diversos países e os militares consomem todo tipo de produto. Hoje eles estão no Haiti, amanhã estarão na África e há possibilidade de negócios não apenas com as forças de paz brasileiras, mas de outros países que trabalham com a ONU, que está no mundo inteiro”, explicou general de brigada Avellar.

A participação na palestra é condicionada à confirmação pelo telefone (67) 3389-9091 ou pelo email eventos@sfiems.com.br.