Ex-primeira-dama tem fotos íntimas vazadas e realiza denúncia

Em publicação nas redes sociais na madrugada desta quarta-feira (28/06), a ex-primeira-dama Pâmela Bório, da Paraíba, Pâmela Bório, informou que suas fotos íntimas vazadas na internet. Entre 2013 e 2014 foi registrada uma denuncia em relação ao hackeamento do seu celular e da implantação de um dispositivo de gravação acoplado no telefone fixo onde residia com o ex-marido e governador Ricardo Coutinho.

Segundo Pâmela, uma denúncia será feita à Polícia Federal com base na Lei Carolina Dieckmann, Art. 154 que trata da invasão de dispositivo informático alheio, conectado ou não à rede de computadores, mediante violação indevida de mecanismo de segurança e com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem autorização expressa ou tácita do titular do dispositivo ou instalar vulnerabilidades para obter vantagem ilícita. Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e multa.

Registro da Delegacia da Mulher, onde estão diversas denúncias, entre elas o hackeamento do meu celular entre 2013 e 2014, até a implantação de um dispositivo de gravação acoplado no telefone fixo do meu criado-mudo da suíte principal da residência oficial, onde eu dormia nesse período até março de 2015, quando finalmente eu consegui me divorciar e sair da Granja Santana.

Aos desavisados ou ignorantes, saibam que até quem compartilha comete crime cibernético e eu tenho recebido prints com fotos pessoais antigas cujas provas se enquadram na INFRAÇÃO PENAL E SEUS AUTORES serão acionados dentro da lei 12.737/2012, popularmente conhecida como "lei Carolina Dieckmann", pois recebeu este nome em referência à situação sofrida pela atriz em maio de 2012, que teve copiadas de seu computador pessoal 36 fotos em situação íntima, que acabaram divulgadas na Internet - como ela, o rastreamento dos compartilhamentos está sendo feito. Assim, faz parte do aperfeiçoamento do Código Penal Brasileiro (Decreto-Lei 2.848 de 7 de dezembro de 1940), tipificando os chamados delitos ou crimes informáticos.

Porque será que, logo agora, tais fotos da intimidade de um casal vazam após uma semana conturbada??? As atitudes de alguém falam mais que suas palavras.

Se eu fosse pautada por retaliações... Já teria desistido de lutar por justiça assim que me sequestraram e me violentaram em 2015. Mas sou mãe, verdadeiramente vocacionada, e do meu filho não desistirei NUNCA. Até o último dos meus dias irei lutar em seu favor e não vai ser nenhum ASSASSINO de reputações que me parará. Sim, se essa era a intenção, foi mais um tiro no pé.



Eu já tinha feito o BO, mas nunca o tinha exposto e não tinha a intenção de fazê-lo. Mas me vi obrigada a fazer o alerta diante de alguém que tenta me destruir de diversas formas, me prejudicando em todas as áreas e até os próximos a mim. Mas a minha fé e as pessoas que me amam verdadeiramente, como amigos e familiares, continuam na luta comigo contra uma corja covarde, insana, maquiavélica, cruel e sem limites.