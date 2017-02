Ex-presidiário é assassinado dentro de cemitério em Nova Andradina

Pelo menos quatro disparos foram disparados contra a vítima que morreu na hora (Imagem: Márcio Rogério/Nova News) - See more at: http://www.novanews.com.br/noticia/policial/jovem-assassinado-dentro-de-cemiterio-em-nova-andradina-seria-expresidiario#sthash

Pelo menos quatro tiros, de um revólver calibre 38, foram disparos contra um jovem identificado como sendo André Santana, de 26 anos de idade, dentro do cemitério de Nova Andradina por volta das 14h da tarde desta segunda-feira (13).

A reportagem do Nova News esteve no local e teve acesso à informação que populares que estavam próximo ao local relataram que não perceberam nenhuma movimentação estranha, apenas ouviram os disparos e logo em seguida notaram um corpo estendido no chão e acionaram de imediato o Corpo de Bombeiros.

A Polícia Militar foi acionada e realizou os primeiros procedimentos juntamente com os bombeiros que comprovaram o óbito da vítima. Pelo ainda verificado no local, foram encontrados projéteis intactos ao longo de um trecho onde o jovem teria supostamente tentado fugir do autor.

Um fato que chamou a atenção foi o susto provocado pelos disparos que quebrou o silêncio de muitas pessoas que estavam no Velório Municipal.

A vítima seria inicialmente desconhecida no meio policial local e por populares que moram nas imediações de onde ocorreu o crime. A Perícia Técnica estava sendo aguardada para realizar os trabalhos de praxe. Uma última informação é que o jovem portava vários documentos, entres estes, um alvará de soltura emitido pelo Poder Judiciário de São Paulo.





