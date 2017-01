Ex-policial paraguaio e jovem brasileiro são encontrados mortos em estrada

Dois homens foram encontrados mortos nesta quarta-feira, dia 25 de janeiro, em Paranhos - município localizado na fronteira com o Paraguai. Segundo o site Campo Grande News, um deles foi identificado como sendo Uvaldino Acosta Caceres, de 18 anos, enquanto o outro é o ex-policial paraguaio, Juan Carlos Villalba.

Os corpos foram encontrados na estrada da linha internacional, no sentido a cidade Ytanarã, no Paraguai. Equipes da Polícia Civil e da PM (Polícia Militar) foram até o local, que fica a 26 km da cidade de Paranhos.

De acordo com o registro policial, aparentemente Juan Carlos e Uvaldino foram executados no local onde foram encontrados, ao serem atingidos por disparos de arma calibre 9 mm.

No local, foram recolhidos 12 estojos de munição do referido calibre. Com Uvanildo, havia documento para identificá-lo, enquanto que com o outro corpo não havia nada. Posteriormente, o comandante da polícia de Ypejuh, cidade paraguaia vizinha a Paranhos, identificou o corpo como sendo de Juan Carlos Villalba Sanguina, um ex-policial da cidade.

Com Juan, também havia um carregador de pistola calibre 9 mm municiado com 14 munições intactas. Os corpos foram levados para realização de laudo necroscópico, enquanto o caso foi registrado como homicídio simples na Delegacia de Polícia Civil de Paranhos e está sob investigação.