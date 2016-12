Ex-namorado bate em mulher com chave de roda e é detido por populares

Um homem de 37 anos foi imobilizado por populares após invadir a casa da ex-mulher e passar a agredi-lá com uma chave de rodas. O caso aconteceu por volta de 22h40 de ontem (30) em Naviraí.

Segundo registro policial, a mulher de 37 anos estava em casa com o namorado quando o ex foi até o local, pulou o muro e surpreendeu a vítima. Em posse de uma chave de rodas, ele começou a agredir a mulher, quando o namorado dela conseguiu imobilizá-lo.

A vítima foi encaminhada ao hospital municipal com ferimentos e a Polícia Militar que foi acionada, ao chegar no local, encontrou o agressor deitado no chão, imobilizado por populares e com o rosto coberto de sangue.