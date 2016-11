Ex-mulher pede para homem comprar leite para o filho e acaba apanhando com socos

Na madrugada desta quinta-feira (17), uma jovem, de 26 anos, foi agredida pelo ex-marido, de 31 anos, depois de pedir para ele comprar leite para o filho do casal, na cidade de Água Clara distante 139 quilômetros de Campo Grande.

A vítima disse aos policiais que teria pedido para o ex-marido levar uma caixa de leite para o filho do casal, de 2 anos, e que o autor teria demorado, sendo que por volta da meia noite ao chegar a residência da jovem e ser indagado da demora, o ex enfurecido passou a agredi-la.

Ela teria sido agredida com socos, chutes, além de ter os cabelos puxados e jogada no chão. Para defender-se das agressões passou a desferiu tapas e arranhões no autor, que foi até a delegacia afirmando ser vítima da ex-mulher.

Ambos foram levados para o hospital para exame de corpo de delito e o caso registrado como lesão corporal recíprocas.