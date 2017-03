Ex-mulher arma emboscada para atual, que é agredida com bastão

Depois de ser agredida com golpes de bastão de madeira pela ex-mulher de seu atual namorado, uma mulher, de 51 anos, procurou a delegacia de polícia da cidade de Campo Grande, para registrar um boletim de ocorrência pela agressão, nesta sexta-feira (31).

A vítima disse que na quarta-feira (29) recebeu uma mensagem do namorado para ir até a sua casa. Ao chegar no imóvel, a vítima foi surpreendida pela ex-mulher do namorado de posse de um bastão de madeira.

A autora passou a desferir golpes contra a mulher causando ferimentos nas costas, braços e cabeça. Ainda de acordo com a vítima, o filho de 6 anos da autora assistiu as agressões e os xingamentos de baixo calão feito pela ex-mulher.

O pivô da briga entre as mulheres teria ficado trancado no quarto enquanto a namorada era espancada. O homem só saiu do cômodo ao perceber que a vítima passou a revidar as agressões com golpes de capacete.