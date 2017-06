Ex-marido invade residência, joga pedras em atual e tenta esfaquear mulher

Mesmo com medidas protetivas que deveriam impedir do ex-marido se aproximar, uma mulher de 41 anos teve a casa invadida na noite de domingo (11), pelo homem de 36 anos na cidade de Sidrolândia distante 70 quilômetros de Campo Grande.

A vítima estava em sua casa com os filhos, de 4 e 8 anos, na companhia do atual namorada, quando por volta das 21h30 ouviu o autor a chamando no portão. Ao se levantar para ir até a porta foi surpreendida pelo ex-marido, que invadiu a residência.

Ele queria saber quem estava na companhia da ex-mulher. Ao ver o atual namorado passou a jogar pedras no homem e de posse de uma faca tentou esfaquear a mulher que fugiu da residência na companhia dos filhos.

A polícia foi acionada e conseguiu localizar o autor nas proximidades da residência. Ele foi detido e levado para a delegacia de polícia e o caso registrado como ameaça e violência doméstica.