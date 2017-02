Ex-marido ameaça matar mulher e a obriga a manter relações sexuais com ele

Mesmo depois de ser ferido com três tiros pelo enteado, no dia 31 de janeiro, que tentava defender a mãe de ser agredida, Wilian Douglas voltou a procurar a ex-mulher e fazer ameaças de morte a ela.

A mulher que procurou a delegacia de polícia nesta terça-feira (7) disse que o autor foi até a sua residência invadindo o imóvel e a obrigando a manter relações sexuais com ele, se não ele a mataria.

A vítima tem medidas protetivas contra o autor. Ainda de acordo com o site Edição de Notícias, Wilian através de uma ligação ameaçou a ex-mulher, “Você acabou com a minha vida, mas eu já estou na rua”.

O enteado de Wilian acabou preso no dia 31 de janeiro depois de efetuar quatro disparos contra Wilian e acertar três tiros. De acordo com Ricardo, o relacionamento entre a mãe e Wilian durou um ano e a mulher sempre era agredida por ele, e vários boletins de ocorrência foram registrados na delegacia da mulher da cidade.

O crime

A vítima seguia pelas ruas da cidade quando foi surpreendido pelo autor, que estava em Fiat Uno, e efetou quatro disparos, mas apenas três acertaram Wilian, que não corre risco de morte.

Ele foi atingido no ombro, coxa e um tiro na orelha, que pegou de raspão. Moradores da região acordaram assustados com o barulho e quando saíram das casas, viram o rapaz já caído no chão. Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e Corpo de Bombeiros foram acionados e socorreram o rapaz, que foi levado ao hospital.