Estudante recebe ligação, sai de casa nervoso, cai de moto e morre em Campo Grande

Estudante Daniel Pontes Conceição, de 17 anos, morreu ao cair de moto por volta de 1h30 de hoje. Acidente de trânsito aconteceu na Avenida Guaicurus, Bairro Universitário, em Campo Grande. Com a vítima, polícia encontrou bilhete com os dizeres “Você sabe quem é. Eu te amo apesar de tudo que aconteceu, vc é tudo pra mim”.

Pai da vítima relatou à polícia que à 0h20, o garoto recebeu ligação, ficou nervoso e, em seguida, pegou a moto Biz de propriedade da irmã e saiu sem autorização dos familiares.

Quando transitava pela Avenida Guaicurus em alta velocidade, sentido bairro / centro, Daniel colidiu contra meio-fio, perdeu controle da direção e foi arremessado a cerca de 15 metros do ponto da colisão.

Por conta do impacto, adolescente teve várias escoriações pelo corpo e corte na nuca, com intenso sangramento. Equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas o estudante não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Quanto ao bilhete, polícia não soube informar se o garoto recebeu de outra pessoa ou entregaria a alguém.